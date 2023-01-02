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في ما يبدو أنه مصنع بالقرب من العاصمة

كيم وابنته الصغرى يتفقدان عشرات الصواريخ الباليستية

2023-01-02 الساعة 9:16
كيم وابنته الصغرى يتفقدان عشرات الصواريخ الباليستية
المواطن - فريق التحرير

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته الصغيرة يتفقد مؤخرًا عشرات الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، في ما يبدو أنه مصنع بالقرب من العاصمة بيونغيانغ.

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التفاصيل

وبحسب تحليل موقع أخبار كوريا الشمالية، لصورة جديدة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية أمس الأحد، أظهرت الصورة كيم جونغ أون وابنته يسيران بين ما لا يقل عن 26 صاروخًا من طراز هواسونغ 12 غير مجهزة داخل صالة عرض كبيرة في تاريخ غير محدد.

وفي وقت سابق، دعا زعيم كوريا الشمالية إلى زيادة إنتاج الصواريخ بشكل كبير في العام الجديد.

ووفقًا لموقع نورث كوريا نيوز، يبدو أن الصورة التقطت في مصنع ثايسونغ للآلات، المعروف أيضًا باسم مصنع صواريخ جامجين، الواقع على الحافة الغربية لبيونغيانغ.

وتعد هذه الصورة هي الظهور العلني الثالث لكيم مع ابنته الصغيرة، التي ظهرت لأول مرة مع والدها لمشاهدة إطلاق تجريبي لأكبر صاروخ نووي في البلاد في نوفمبر الماضي، ومرة أخرى بعد أيام للقاء المسؤولين العسكريين المسؤولين عن الاختبار الناجح، فيما يمثل هذا الظهور، أول ظهور رسمي لها وهي تشارك في تفتيش لمصنع أسلحة.

وبينما لم تكشف وسائل الإعلام الحكومية ابنة كيم بالاسم، إلا إن جهاز المخابرات الكوري الجنوبي قد قدر أنها جو آي، الابنة التي كشف عنها دينيس رودمان لأول مرة بعد لقاء الزعيم الكوري الشمالي في عام 2013.

 

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