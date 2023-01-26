كييف تنغمس في الظلام مجددًا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، عن قطع للكهرباء في العاصمة كييف ومناطق أخرى، خشية التعرض لهجوم صاروخي روسي.

انقطاع طارئ

وقالت شركة الكهرباء الأوكرانية “دي.تي.إي.كيه” إنها تنفذ قطعًا طارئًا للطاقة الكهربائية في العاصمة كييف ومنطقتي أوديسا ودنيبروبتروفسك بسبب خطر وقوع هجوم صاروخي روسي.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت السلطات الأوكرانية إنذارًا من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد، اليوم الخميس، وحذرت من هجوم صاروخي محتمل على مناطق مختلفة.

إسقاط المسيرات

وعلى صعيد متصل، قال الجيش الأوكراني إنه أسقط طائرات مسيرة روسية كانت تستهدف بالأساس مناطق وسط البلاد والعاصمة كييف.

وأعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية أن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت جميع الطائرات المسيرة الروسية البالغ عددها 24، التي كانت تهاجم أهدافًا أوكرانية.

خطر كبير

وحذرت في بيان لها من أن هناك خطرًا كبيرًا يتمثل في مزيد من الهجمات الجوية والصاروخية في شتى أنحاء أوكرانيا، محذرة من احتمال وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية خلال اليوم.