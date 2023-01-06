لاعبو الهلال والاتحاد يتعاطفون مع عبدالإله المالكي بعد بكائه

حرص بعض لاعبي الاتحاد والهلال على مواساة اللاعب عبدالإله المالكي بعد أن تعرض للإصابة في الكلاسيكو مساء الخميس، حيث دخل المالكي في حالة بكاء بعد نهاية المباراة.

بكاء عبدالإله المالكي

ونشر حساب قناة SSC مقطع فيديو للمالكي وهو يبكي فتدخل عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد وبعض من لاعبي الهلال لمواساة المالكي.

وكان الهلال هزم الاتحاد بهدف دون رد في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح النيجيري أوديون إيغالو في إحراز الهدف الأول لـ الزعيم بعد تمريرة متقنة من البرازيلي ميشايل ديلجادو في الدقيقة الـ12.

وحاول بعدها البرازيلي ديلجادو تهديد مرمى الحارس مارسيلو غروهي من جديد في الدقيقة الـ26 ولكن دون جدوى.

وأهدر البيروفي أندري كاريلو فرصة إحراز الهدف الثاني لـ أزرق الرياض بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، حاول نادي الاتحاد تسجيل هدف التعادل حيث سنحت له فرصة خطيرة عبر اللاعب عبدالرحمن العبود بالدقيقة الـ96 ولكن دون جدوى.

وأصبح رصيد الأزرق بعد الفوز 25 نقطة في المركز الثالث ليزيح العميد عن المركز الثالث ويهبط للمركز الرابع متجمدًا رصيده عند 24 نقطة.