لاعبو Barcelona يغضبون تشافي

أثار لاعبو Barcelona غضب المدير الفني تشافي هيرنانديز خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني.

غضب تشافي من اللاعبين

والتقطت الكاميرات، تشافي وهو منفعل على لاعبيه خلال مواجهة ريال بيتيس، وأثناء تجمع اللاعبين حوله قبل انطلاق الأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وقال: “اللعنة.. يا رفاق كلنا توقفنا.. إنه نهائي، هذا لقب”.

ولفتت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن تشافي كان غاضبًا، بسبب رمية تماس لصالح Barcelona نفذها كوندي، وظل يبحث عن أي لاعب يمرر الكرة له، ولكن لم يتحرك ليفاندوفسكي أو بوسكيتس أو بيدري، حتى أن تحرك كيسي.

وأضافت الصحيفة الكتالونية، هذه اللعبة أغضبت تشافي، ولكن اللاعبين استجابوا بعد حديثه، وظهروا بشكل أفضل وبدا عليهم الحماس داخل المستطيل الأخضر، حتى نجحوا في تحقيق الفوز.

فوز Barcelona ضد بيتيس بركلات الترجيح

ولعب Barcelona ضد ريال بيتيس بالأمس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 2/2، قبل أن ينجح البارشا في خطف التأهل بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يلعب Barcelona ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.