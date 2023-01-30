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أثناء اجتماعه مع بوتين بمونديال روسيا 2018

لاعب شهير يسرق ملعقة من بوتين وسط الكرملين

2023-01-30 الساعة 11:40
لاعب شهير يسرق ملعقة من بوتين وسط الكرملين
المواطن - فريق التحرير

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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بجريمة سرقة قام بها نجم دفاع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا ريو فيرديناند.

تفاصيل السرقة

وأخذ النجم الشهير خلسة، ملعقة من على طاولة أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال فعاليات مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا.

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وبحسب كتاب “كيف لا أكون قويًّا” للإعلامية الرياضية في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أليكس سكوت، فإن الواقعة حدثت في الكرملين، مقر الحكم الروسي.

وقالت سكوت: “كجزء من برنامج أساطير الفيفا، دعيت أنا وريو فيرديناند إلى الكرملين للحديث عن كأس العالم 2018 الذي استضافته روسيا”.

وكشفت أن ريو جعلها تضحك حينما كانا في طريق الخروج، وذلك عندما فتح يده ليكشف أنه أخذ ملعقة صغيرة كتذكار من الكرملين.

مونديال 2018 في روسيا

كما أوضحت سكوت، التي سبق لها أن لعبت لصفوف أرسنال وبرمنغهام في إنجلترا، أنها لم تشعر بالراحة في الاجتماع، قائلة: “كنت المرأة الوحيدة في الغرفة لكنني كنت هناك لمناقشة كرة القدم، حتى إنني تعلمت جملة باللغة الروسية وحاولت أن أقولها وفشلت”.

وتابعت المذيعة الرياضية: “كان اليوم كله غير معتاد تمامًا. التقطنا الصور مع بوتين لكنني كنت خائفة حتى من تناول الشاي والكعك أمامي، في حال انتهكت عن غير قصد بعض الأعراف الدبلوماسية الخفية”.

يشار إلى أن كأس العالم 2018 كان البطولة الحادية والعشرين من بطولات كأس العالم لفرق الرجال الوطنية، وأقيمت تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد استضافتها روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو ولغاية 15 يوليو من عام 2018، وتكلل بوصول فرنسا إلى الكأس.

 

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