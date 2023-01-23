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لافروف: أمريكا تعدت الخطوط الحمراء والحرب مع الغرب أصبحت واقعًا

2023-01-23 الساعة 4:30
لافروف: أمريكا تعدت الخطوط الحمراء والحرب مع الغرب أصبحت واقعًا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن أمريكا تعدت خطوطها الحمراء، وأن الحرب بين موسكو والغرب أصبحت أمرًا واقعًا، حيث انتقد الدول الغربية لإرسالها أسلحة بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا.

وتابع لافروف أن موسكو كانت مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا في الأشهر الأولى من الحرب، لكن أمريكا ودولًا غربية أخرى نصحت كييف بعدم القيام بذلك.

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تحذير من خطورة النترات المضافة للأطعمة

وجاءت تصريحات لافروف مماثلة لتلك التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العام الماضي، من حيث إن بلاده كانت ستجري محادثات لكن حلفاء أوكرانيا الغربيين منعوا ذلك من الحدوث.

لافروف أمريكا تعدت خطوطها الحمراء والحرب مع الغرب أصبحت واقعًا (2)

وفي المقابل، قالت أمريكا ودول غربية أخرى إن روسيا ليست جادة بشأن المفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأت منذ نحو عام.

ورفضت روسيا مرارًا المطالب الأوكرانية والغربية بالانسحاب الكامل من أوكرانيا كشرط لأي مفاوضات، وأشار الرئيس جو بايدن إلى أنه سيكون على استعداد للتحدث مع بوتين إذا أظهر الزعيم الروسي أنه يريد بجدية إنهاء الغزو.

زيارة لافروف لإفريقيا

ويتزامن التصريح الروسي مع زيارة لافروف إلى بريتوريا لإجراء محادثات مع نظيره الجنوب إفريقي، ناليدي باندور، في الوقت الذي تسعى فيه روسيا لتعزيز العلاقات مع أكثر الدول الإفريقية.

وكان يُنظر إلى جنوب إفريقيا على أنها الأهم من بين العديد من الدول الإفريقية التي تتخذ موقفًا محايدًا بشأن الحرب وترفض إدانة الغزو الروسي، مما خيب أمل الولايات المتحدة والشركاء الغربيين الآخرين الذين ينظرون أيضًا إلى جنوب إفريقيا على أنها محورية في خططهم لبناء العلاقات في إفريقيا.

لافروف أمريكا تعدت خطوطها الحمراء والحرب مع الغرب أصبحت واقعًا (2)

خلاف بين ألمانيا ودول الناتو 

ويأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي تتردد فيه ألمانيا بشأن إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، حيث يريد الناتو وأوكرانيا بشدة أن تخترق دبابة ليوبارد 2 الألمانية الصنع الخطوط الروسية لاستعادة أراضيها.

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