لا أهداف بين الشباب والنصر بالشوط الأول

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فريقي الشباب والنصر في ختام مباريات الجولة الـ13 ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان حكم المباراة، ألغى هدفًا لـ الشباب سجله اللاعب كارلوس جونيور في الدقيقة الرابعة بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الـ27 واصل نادي الشباب محاولاته لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من دفاعات النصر والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

وفي الدقيقة الـ31 ظهر النصر للمرة الأولى هجوميًا عبر تسديدة قوية من سامي النجعي ولكنها مرت بسلام على مرمى الشباب.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملز في الرياض.

وجاء تشكيل نادي الشباب مكونًا من: ” كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، متعب الحربي، كريتشوفياك، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، جوانكا، هتان باهبري، كارلوس جونيور”.

أما تشكيل نادي النصر فجاء مكونًا من: “دافيد أوسبينا، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالإله العمري، علي لاجامي، لويز جوستافو، عبدالله الخيبري، ماشاريبوف، سامي النجعي، بيتي مارتينيز، أندرسون تاليسكا”.

وقبل مواجهة اليوم، تقابل الفريقان من قبل في 34 مباراة حيث فاز الشباب في 14 لقاء، بينما فاز النصر في 12 مباراة وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 8 لقاءات.

وسجل الشباب في شباك النصر 43 هدفًا، بينما سجل النصر 38 هدفًا في شباك الليث.

وتُنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD , SSC 1 SD , SSC 5 SD , SSC 5 HD.

وتراوحت أسعار تذاكر مباراة الشباب والنصر بين 200 ريال و3000 ريال، بينما يُقدر سعر تذاكر مدرجات الـ Vip بـ 34 ألفًا و500 ريال.

ويتواجد النصر حاليًّا في المركز الأول برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.