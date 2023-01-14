Icon

محمد بن فهد يستمتع بأمطار روضة التنهات Icon أول تعليق من سعود بن سلمان بعد فوزه بـ كأس الملك فيصل للفروسية Icon FDA تفتح تحقيقًا بشأن لقاح فايزر Icon لا أهداف بين الشباب والنصر بالشوط الأول Icon موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة Icon ثلاثية تحسم الفوز لـ برايتون ضد ليفربول Icon برعاية الملك سلمان.. جامعة أم القرى تنظم الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة Icon إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف الأمطار Icon رئيس نادي الإبل يسحب لقب ابن عودة بعد تصريحه عن تزييف صفقات الإبل Icon متورطون بإطلاق نار ونشر محتوى مسيء في قبضة الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ13 بدوري روشن

لا أهداف بين الشباب والنصر بالشوط الأول

2023-01-14 الساعة 9:39
لا أهداف بين الشباب والنصر بالشوط الأول
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فريقي الشباب والنصر في ختام مباريات الجولة الـ13 ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الشباب والنصر

وكان حكم المباراة، ألغى هدفًا لـ الشباب سجله اللاعب كارلوس جونيور في الدقيقة الرابعة بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الـ27 واصل نادي الشباب محاولاته لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من دفاعات النصر والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

وفي الدقيقة الـ31 ظهر النصر للمرة الأولى هجوميًا عبر تسديدة قوية من سامي النجعي ولكنها مرت بسلام على مرمى الشباب.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملز في الرياض.

الشباب والنصر - دوري روشن

تشكيل الديربي

وجاء تشكيل نادي الشباب مكونًا من: ” كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، متعب الحربي، كريتشوفياك، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، جوانكا، هتان باهبري، كارلوس جونيور”.

أما تشكيل نادي النصر فجاء مكونًا من: “دافيد أوسبينا، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالإله العمري، علي لاجامي، لويز جوستافو، عبدالله الخيبري، ماشاريبوف، سامي النجعي، بيتي مارتينيز، أندرسون تاليسكا”.

وقبل مواجهة اليوم، تقابل الفريقان من قبل في 34 مباراة حيث فاز الشباب في 14 لقاء، بينما فاز النصر في 12 مباراة وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 8 لقاءات.

وسجل الشباب في شباك النصر 43 هدفًا، بينما سجل النصر 38 هدفًا في شباك الليث.

وتُنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD , SSC 1 SD , SSC 5 SD , SSC 5 HD.

وتراوحت أسعار تذاكر مباراة الشباب والنصر بين 200 ريال و3000 ريال، بينما يُقدر سعر تذاكر مدرجات الـ Vip بـ 34 ألفًا و500 ريال.

ويتواجد النصر حاليًّا في المركز الأول برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

الشباب والنصر - دوري روشن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...
السعودية اليوم

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...

السعودية اليوم
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن

الرياضة
لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين
السعودية اليوم

لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين

السعودية اليوم
مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...
السعودية اليوم

مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...

السعودية اليوم
مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...
السعودية اليوم

مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...

السعودية اليوم
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...
السعودية اليوم

التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...

السعودية اليوم
ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026
آخر الاخبار

ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026

آخر الاخبار