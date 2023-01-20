لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون

حسم التعادل الإيجابي مباراة الشباب والتعاون ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الليث تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ42 عبر اللاعب متعب الحربي.

الشباب والتعاون

وفي الشوط الثاني، سجل نادي التعاون هدف التعادل عبر اللاعب الإسباني ألفارو ميدران في الدقيقة الـ75.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الليث 28 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد التعاون 27 نقطة في المركز الخامس.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ14 بلقاء واحد غدًا السبت في موسم 2022/ 2023.

وتُقام مباراة الوحدة والطائي غدًا في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وكانت مباراتا أمس الخميس في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، انتهت بتعادل بين العدالة والباطن وفوز لنادي الاتحاد على الفيحاء.

وفي مباريات اليوم الجمعة “فاز الخليج على الرائد بثلاثية دون رد، فاز ضمك على الفتح بثلاثية مقابل هدف، تعادل التعاون والشباب بهدف لكل فريق”.