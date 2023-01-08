Icon

%49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة Icon الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية Icon استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن Icon موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف Icon تحويل الدراسة عن بعد في حائل غدًا Icon بناء على تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص Icon مدافع ريال مدريد يُغضب أنشيلوتي Icon السويد تعتزم الانضمام إلى الدرع الجوي الأوروبي Icon مصري ينحر زوجته ويرسل سيلفي الجثة لأسرتها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد مشاركته مع الهلال في ديربي الرياض

لجنة الانضباط ترفض احتجاج النصر ضد محمد كنو

2023-01-08 الساعة 10:25
لجنة الانضباط ترفض احتجاج النصر ضد محمد كنو
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل، رفضها احتجاج نادي النصر بشأن مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان كنو شارك يوم 26 ديسمبر الماضي في مباراة الهلال والنصر في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن، حيث انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

قد يهمّك أيضاً
Img

أمانة الطائف تزيل البسطات العشوائية للخضار والفواكه

Img

لاعبو الهلال والاتحاد يتعاطفون مع عبدالإله المالكي بعد بكائه

عقوبة محمد كنو

يذكر أن كنو كان تم إيقافه لمدة 4 أشهر بقرار من غرفة فض المنازعات مطلع مايو الماضي بسبب توقيعه لـ الهلال والنصر في آن واحد في يناير من عام 2022، كما تمت معاقبة الهلال بحرمانه من القيد لفترتي انتقالات.

وشارك كنو مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين
الرياضة

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

الرياضة
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...

السعودية اليوم
التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين
الرياضة

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين
كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين

كأس العالم
منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...
العالم

منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...

العالم
وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
السعودية اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

السعودية اليوم
مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...
السعودية اليوم

مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...

السعودية اليوم
مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن
السعودية اليوم

مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن

السعودية اليوم