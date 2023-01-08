لجنة الانضباط ترفض احتجاج النصر ضد محمد كنو

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل، رفضها احتجاج نادي النصر بشأن مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان كنو شارك يوم 26 ديسمبر الماضي في مباراة الهلال والنصر في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن، حيث انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

عقوبة محمد كنو

يذكر أن كنو كان تم إيقافه لمدة 4 أشهر بقرار من غرفة فض المنازعات مطلع مايو الماضي بسبب توقيعه لـ الهلال والنصر في آن واحد في يناير من عام 2022، كما تمت معاقبة الهلال بحرمانه من القيد لفترتي انتقالات.

وشارك كنو مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.