لجنة الانضباط ترفض احتجاج النصر ضد محمد كنو

%49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف تحويل الدراسة عن بعد في حائل غدًا بناء على تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص مدافع ريال مدريد يُغضب أنشيلوتي السويد تعتزم الانضمام إلى الدرع الجوي الأوروبي مصري ينحر زوجته ويرسل سيلفي الجثة لأسرتها
أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل، رفضها احتجاج نادي النصر بشأن مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان كنو شارك يوم 26 ديسمبر الماضي في مباراة الهلال والنصر في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن، حيث انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.
يذكر أن كنو كان تم إيقافه لمدة 4 أشهر بقرار من غرفة فض المنازعات مطلع مايو الماضي بسبب توقيعه لـ الهلال والنصر في آن واحد في يناير من عام 2022، كما تمت معاقبة الهلال بحرمانه من القيد لفترتي انتقالات.
وشارك كنو مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.