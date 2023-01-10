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ضمن فعاليات موسم الرياض 2022

لحظات سعيدة وذكريات لا تُنسى لزوار ونتر وندرلاند

2023-01-10 الساعة 11:52
لحظات سعيدة وذكريات لا تُنسى لزوار ونتر وندرلاند
المواطن - فريق التحرير

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نشر حساب موسم الرياض 2022، لقطات مبهجة من تجارب الزوار في منطقة ونتر وندرلاند إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2022.

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وقال الحساب على الصفحة الرسمية بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: لحظات سعيدة وذكريات لا تُنسى هي شعار تجربة الزوّار لـ ونتر وندرلاند.

موسم الرياض 2022

تميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، إلى جانب الألعاب النارية والمسرحيات السعودية والعربية، والحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية.

 

وجذبت فعاليات الموسم زوارًا من مختلف الفئات، استمتعوا خلالها بما شمله من عروض مبهرة وتنوع في الخيارات الترفيهية، توزعت بين الألعاب والتراث والثقافة والأزياء والعطور والمعارض والموسيقى، إضافة إلى المطاعم والمقاهي، كما أتاح الموسم لزواره عيش تجربة أجواء عدة دول في مكان وزمان واحد.

 

 

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