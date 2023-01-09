موجز “المواطن” ليوم الاثنين 9 يناير لحظات عصيبة عاشها ركاب طائرة روسية بعد انفتاح الباب الخلفي السديس: إستراتيجية الرئاسة التشغيلية هدفها الوصول للحرم الذكي الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال في ضحايا تصادم حافلتين صنع في مكة والمدينة يعكس الهوية الصناعية ويعزز نفاذ المنتجات الوطنية عالميًّا انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي ذهبان إيداع دعم الدفعة الـ 62 من حساب المواطن بعد ساعات تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة ومدارس حفر الباطن اعرف قيمة حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 62 وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
عاش ركاب طائرة روسية لحظات من الرعب، يوم الاثنين، بعدما انفتح باب خلفي في المركبة الجوية؛ مما أدى إلى تطاير الأمتعة والقبعات، بسبب الريح القوية.
وواجهت الطائرة التي كان على متنها 25 من الركاب، هذه المشكلة، بينما كانت تقلع من أبرد منطقة في العالم.
وأظهر مقطع فيديو، حالة من الفوضى في الطائرة المسماة إيرو أنتونوف، بعدما أقلعت من مطار مدينة ماغان في منطقة ياقوتيسك، شرقي سيبيريا، حيث تبلغ الحرارة 41 تحت الصفر.
والباب الذي انفتح خلال التحليق، يجري استخدامه في العادة بغرض الشحن، في حين يفترض أن يقوم الطاقم بإغلاقه على نحو محكم.
وسارع ربان الطائرة إلى الهبوط بشكل اضطراري، دون أن يصاب أي راكب بأذى، رغم البرودة الكبيرة الناجمة عن انفتاح الباب.
وقالت ديلي ميل: إن السلطات الروسية ستجري تحقيقًا بشأن الواقعة، لمعرفة السبب، فيما كاد انفتاح الباب أن يؤدي إلى كارثة إنسانية.
وتحلق طائرة الركاب المدنية في العادة على ارتفاع يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف متر، وفي هذا العلو، لا يمكن أن ينفتح الباب بسبب الضغط.
والمعروف علميًّا هو أن باب الطائرة لا يمكن أن ينفتح عندما تكون في حالة تحليق، بسبب عامل الضغط، لكن يبدو أن الطائرة الروسية كانت في علو منخفض، لأنها أقلعت بالكاد ولم تصل ارتفاعًا كبيرًا.