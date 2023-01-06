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سجلها أحد الركاب

لحظات مرعبة لتحطم طائرة سياح بالجو

2023-01-06 الساعة 1:16
لحظات مرعبة لتحطم طائرة سياح بالجو
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، لحظات مروعة عندما اصطدمت طائرتان مروحيتان تقلان سياحًا، وسط الأجواء الأسترالية، في حادثة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين.

التفاصيل

وتحطمت الطائرة المروحية على مقربة من متنزه بحري في المنطقة المعروفة بساحل الذهب، وفقًا شبكة سكاي نيوز البريطانية.

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وأسفر تحطم الطائرة المروحية الأولى عن كارثة بحكم وقوع عدد من الضحايا والمصابين، في حين نجا ركاب المروحية الثانية، ومنها التُقط الفيديو.

وفي المروحية الناجية، كان سائح راكب يسجل مقطع فيديو، بينما تحلق الطائرة في الجو، ثم بدا فجأة أنه يحذر الربان من خطر محدق، وهو يهز كتفه.

وبعد لحظات، ظهر زجاج منكسر في الطائرة المروحية، من جراء الاصطدام بدوار المروحية الأخرى التي سقطت بعد ذلك نحو الأسفل.

وتوقف مقطع الفيديو بعد 15 ثانية بالضبط، فوق الساحل، ولم يظهر ما وقع بالضبط، لكنه وثق لحظة حاسمة في الحادث.

واستطاع ربان الطائرة الناجية أن يهبط بسلام على رمال الشاطئ، في حين أصيب الركاب الذين كانوا معه بشكل طفيف فقط.

وأصدر الناجون، وهم سياح من نيوزيلندا، بيانا، قالوا فيه: إنهم ممتنون للربان البطل الذي تمكن من إتمام الهبوط الآمن.

وأفاد السياح أنهم ما كانوا يعتقدون أن دقائق من الترويح عن نفس في رحلة الطائرة المروحية ستتحول إلى كابوس مرعب.

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