لحظات مرعبة.. مسلح يقتحم متجر وول مارت بـ أمريكا ويفتح النار على المتسوقين

أطلقت الشرطة الرصاص على رجل وقتلته، بعد تبادل لإطلاق النار في متجر وول مارت في ولاية إنديانا، أمريكا، وذلك بعد أن أصاب ضحية واحدة على الأقل.

وقالت الرقيب، آنا غراي، من قسم شرطة إيفانسفيل: أطلق المشتبه به النار عشوائيًا على المتسوقين ورجال الأمن بينما كان يتحرك في جميع الممرات في أنحاء المتجر.

وتابعت أن الشرطة ردت على مكالمة طوارئ ورد فيها أن الضحايا يفرون من حادث إطلاق نار، وبعد دقائق، غرد قسم شرطة إيفانسفيل على تويتر أنه تم تحييد التهديد.

وفي حين أن مطلق النار قد أصاب امرأة وتم نقلها فيما بعد إلى مستشفى محلي، إلا أنه لم تقع إصابات للضباط، ولم يتضح حتى الآن عمق إصابة السيدة أو خطورتها.

الدافع مجهول

وأكدت الرقيب مقتل المشتبه به على يد الشرطة بعد إطلاق النار على السلطات عدة مرات، مضيفة: لقد تم تدريبنا على أنه إذا كان هناك تهديد نشط، فإننا ندخل ولا نتوقف ولا نأخذ وقتًا لمحاولة اكتشاف ما يحدث، بل ندخل ونذهب فقط حيث يتم إطلاق الرصاص.

وقام الضباط بعد فترة وجيزة بتأمين المكان لرعاية الضحايا المحتملين، وحتى الآن، لم تذكر الشرطة ما هو الدافع وراء هذه العملية.

حوادث مشابهة في وول مارت بـ أمريكا

ولطالما تم استهداف فروع هذا المتجر، الذي يعد أحد أكبر المتاجر في أمريكا، وفي الأسبوع الماضي، اقتحم رجل يحمل سكينًا فرع متجر وول مارت في ولاية ساوث كارولينا، وهدد بطعن الموظفين والمتسوقين.

كما سبق وأن دخل شاب يُدعى باتريك كروسيوس، المتجر في إل باسو تكساس، وقتل 23 شخصًا في عام 2019، كما توفي ستة وأصيب ستة في نوفمبر 2022 عندما فتح مسلح آخر، أندريه بينغ، النار في متجر في تشيسابيك قبل أن يصوب البندقية على نفسه.