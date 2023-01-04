لحظة إحباط تهريب 3 ملايين قرص من الإمفيتامين مخبأة في تجاويف شاحنة سبب أزمة كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله تعقد موقف هازارد مع ريال مدريد تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا الشباب في اختبار صعب ضد الوحدة وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية توقعات بانخفاض فرص الأمطار على 6 مناطق بدءًا من الليلة وظائف إدارية شاغرة لدى مطارات جدة مدني المدينة المنورة ينقذ 3 أشخاص احتجزوا داخل مركبة
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 3,049,451 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في تجاويف شاحنة، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمنطقتي الرياض والشرقية، وهم 3 مواطنين.
إحباط محاولة تهريب (3,049,451) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في تجاويف شاحنة.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/AKxKI4x0hdقد يهمّك أيضاً
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 4, 2023
وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.