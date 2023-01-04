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لحظة إحباط تهريب 3 ملايين قرص من الإمفيتامين مخبأة في تجاويف شاحنة Icon سبب أزمة كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله Icon تعقد موقف هازارد مع ريال مدريد Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا Icon الشباب في اختبار صعب ضد الوحدة Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية Icon توقعات بانخفاض فرص الأمطار على 6 مناطق بدءًا من الليلة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى مطارات جدة Icon مدني المدينة المنورة ينقذ 3 أشخاص احتجزوا داخل مركبة Icon

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إحالة مستقبليها إلى النيابة العامة

لحظة إحباط تهريب 3 ملايين قرص من الإمفيتامين مخبأة في تجاويف شاحنة

2023-01-04 الساعة 3:14
لحظة إحباط تهريب 3 ملايين قرص من الإمفيتامين مخبأة في تجاويف شاحنة
المواطن - فريق التحرير

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 3,049,451 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في تجاويف شاحنة، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمنطقتي الرياض والشرقية، وهم 3 مواطنين.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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