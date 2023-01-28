لحظة إطلاق النار بالقدس ووقوع مصابين

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تتصاعد وتيرة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد سلسلة هجمات أسفرت عن وقوع مصابين وقتلى، فيما شهدت البلدة القديمة بالقدس المحتلة هجوماً مسلحاً جديداً، اليوم السبت، أسفر عن وقوع إصابات.
اللحظات الأولى لحادثة إطلاق النار في بلدة #سلوان بـ #القدس والتي أسفرت عن إصابة شخصين وفق ما أعلنت خمة الإسعاف الإسرائيلي
#العربية pic.twitter.com/HxHaVTeoTLقد يهمّك أيضاً
— العربية (@AlArabiya) January 28, 2023
ونشرت قناة العربية اللحظات الأولى لإطلاق النار ببلدة سلوان، فيما قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي إن شخصين أصيبا فيما يحتمل أنه هجوم بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس.
وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنها اعتقلت 42 شخصًا غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية، من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني.
ووثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لنحو 42 فلسطينياً الليلة الماضية واليوم، خلال اقتحامات واسعة لأحياء في مدينة القدس المحتلة، والتي تواصل قوات الاحتلال حصارها واقتحام ومداهمة المنازل فيها.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين، خلال اقتحامها للأغوار ونابلس وقلقيلية في الضفة الغربية.