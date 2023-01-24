لحظة إنقاذ بطل لحياة العشرات بمذبحة كاليفورنيا

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بعد توالي حوادث إطلاق النار في كاليفورنيا خلال يومين متتالين، أظهرت كاميرات المراقبة شجاعة رجل تمكن من نزع سلاح المجرم الذي نفذ هجوم 22 يناير، وأنقذ بذلك حياة العشرات.
EXCLUSIVE: "I realized I needed to get the weapon away from him, disarm him, or else everyone else would have died."قد يهمّك أيضاً
Brandon Tsay, who helped disarm the gunman who allegedly shot 20 people, 10 fatally, during Lunar New Year celebration in CA, speaks out. https://t.co/O3eNuELr9O pic.twitter.com/OXTCXgml1u
— Good Morning America (@GMA) January 23, 2023
وتمكن براندون تساي، 26 عاماً، بنزع سلاح المجرم في كاليفورنيا، بعد دقائق فقط من إطلاقه النار على 11 شخصاً في احتفال بعيد رأس السنة القمرية.
وأظهر مقطع فيديو، عراك الأيدي الذي جمع تساي بالمسلح، وكيف تمكن الأول من السيطرة على السلاح قبل أن يودي المجرم بحياة مزيد من الضحايا.
وقال تساي، في حديثه لبرنامج جود مورنينج أمريكا، إن المهاجم دخل المكان ووجه البندقية نحوه مباشرة.
وأضاف: كانت هناك لحظة تجمدت فيها بالفعل، كان لدي اعتقاد بأنني سأموت، ولكن حدث شيء مذهل، معجزة في الواقع.
وتابع: فجأة راودتني الفكرة، يمكنني أن أفعل شيئا هنا يمكن أن يحمي الجميع ويحتمل أنقذ نفسي، كنت أفكر في عائلتي وأصدقائي، كيف ستكون حياتهم بدوني.
والتقى حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، مع تساي، الاثنين واصفًا إياه بأنه بطل حقيقي.
وأضاف الحاكم: هذا الشاب الرائع الذي أخذ على عاتقه دون أي تردد، رغم لحظات الخوف، إنقاذ أرواح لا تعد ولا تحصى.
ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون قوله إن قوات الشرطة استدعيت إثر وقوع إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا مساء السبت.
وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة الأمريكية سقوط 11 قتيلًا في حادث إطلاق النار.