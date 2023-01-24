Icon

6 علامات لقلة النوم تؤثر على الأداء الدراسي Icon ضبط عمالة مخالفة تجمع وتفرز النفايات في بقيق Icon جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد الاختبار على الوظائف الإدارية والفنية Icon إيداع 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني Icon المملكة بإنجازاتها لم تعد تعطي أولئك فرصة لالتقاط أنفاسهم Icon تقديم صرف دفعة فبراير للمستفيدين بـ حساب المواطن Icon الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة Icon وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon العدل تتيح إصدار تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة ناجز Icon توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى صباح الغد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
نزع سلاح المجرم وانقض عليه

لحظة إنقاذ بطل لحياة العشرات بمذبحة كاليفورنيا

2023-01-24 الساعة 10:14
لحظة إنقاذ بطل لحياة العشرات بمذبحة كاليفورنيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بعد توالي حوادث إطلاق النار في كاليفورنيا خلال يومين متتالين، أظهرت كاميرات المراقبة شجاعة رجل تمكن من نزع سلاح المجرم الذي نفذ هجوم 22 يناير، وأنقذ بذلك حياة العشرات.

مهاجمة المجرم

وتمكن براندون تساي، 26 عاماً، بنزع سلاح المجرم في كاليفورنيا، بعد دقائق فقط من إطلاقه النار على 11 شخصاً في احتفال بعيد رأس السنة القمرية.

وأظهر مقطع فيديو، عراك الأيدي الذي جمع تساي بالمسلح، وكيف تمكن الأول من السيطرة على السلاح قبل أن يودي المجرم بحياة مزيد من الضحايا.

تفاصيل الواقعة

وقال تساي، في حديثه لبرنامج جود مورنينج أمريكا، إن المهاجم دخل المكان ووجه البندقية نحوه مباشرة.

وأضاف: كانت هناك لحظة تجمدت فيها بالفعل، كان لدي اعتقاد بأنني سأموت، ولكن حدث شيء مذهل، معجزة في الواقع.

وتابع: فجأة راودتني الفكرة، يمكنني أن أفعل شيئا هنا يمكن أن يحمي الجميع ويحتمل أنقذ نفسي، كنت أفكر في عائلتي وأصدقائي، كيف ستكون حياتهم بدوني.

بطل حقيقي

والتقى حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، مع تساي، الاثنين واصفًا إياه بأنه بطل حقيقي.

وأضاف الحاكم: هذا الشاب الرائع الذي أخذ على عاتقه دون أي تردد، رغم لحظات الخوف، إنقاذ أرواح لا تعد ولا تحصى.

سقوط قتلى

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون قوله إن قوات الشرطة استدعيت إثر وقوع إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا مساء السبت.

وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة الأمريكية سقوط 11 قتيلًا في حادث إطلاق النار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة مخيفة لاصطدام وتحطم طائرتَي هليكوبتر
غرائب

لحظة مخيفة لاصطدام وتحطم طائرتَي هليكوبتر

غرائب
داني ألفيش يواجه السجن 12 عامًا بسبب...
الرياضة

داني ألفيش يواجه السجن 12 عامًا بسبب...

الرياضة
مناطق متوقع أن تشهد أعلى معدلات هطول...
السعودية اليوم

مناطق متوقع أن تشهد أعلى معدلات هطول...

السعودية اليوم
دول أوروبية تستدعي سفراء إيران
حصاد اليوم

دول أوروبية تستدعي سفراء إيران

حصاد اليوم
الصين ترد على إجراءات الدول ضد مسافريها
حصاد اليوم

الصين ترد على إجراءات الدول ضد مسافريها

حصاد اليوم
غرفة الخرج تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى
حصاد اليوم

غرفة الخرج تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى

حصاد اليوم
رئيس الشورى يبدأ زيارته الرسمية لجمهورية تركيا...
السعودية اليوم

رئيس الشورى يبدأ زيارته الرسمية لجمهورية تركيا...

السعودية اليوم
مدفيديف: انتخاب ماسك رئيسًا لأمريكا في 2023
العالم

مدفيديف: انتخاب ماسك رئيسًا لأمريكا في 2023

العالم