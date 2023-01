لحظة إنقاذ بطل لحياة العشرات بمذبحة كاليفورنيا

بعد توالي حوادث إطلاق النار في كاليفورنيا خلال يومين متتالين، أظهرت كاميرات المراقبة شجاعة رجل تمكن من نزع سلاح المجرم الذي نفذ هجوم 22 يناير، وأنقذ بذلك حياة العشرات.

EXCLUSIVE: "I realized I needed to get the weapon away from him, disarm him, or else everyone else would have died."

Brandon Tsay, who helped disarm the gunman who allegedly shot 20 people, 10 fatally, during Lunar New Year celebration in CA, speaks out. https://t.co/O3eNuELr9O pic.twitter.com/OXTCXgml1u

— Good Morning America (@GMA) January 23, 2023