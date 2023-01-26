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تزامنًا مع دخول المعتصمين لمبنى الوزارة

لحظة اشتباك نواب لبنانيين مع حرس وزير العدل

2023-01-26 الساعة 4:02
لحظة اشتباك نواب لبنانيين مع حرس وزير العدل
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النائب اللبناني أديب عبد المسيح، اليوم الخميس، تعرض عددٍ من النواب للضرب والاعتداء من قبل الحرس الخاص بوزير العدل داخل قصر العدل، فيما يحاول المعتصمون الدخول إلى مبنى قصر العدل.

وبحسب عبد المسيح، فإن حرس الوزير اعتدوا على النائبين وضاح الصادق وغسان حاصباني، وقال: “كذلك، فإنني تعرضت أيضًا للاعتداء من قبل الحراس الذين بادروا إلى سحب هاتفي الخاص”.

وأضاف: “المضحك المبكي أن اجتماعنا حصل في قاعة اسمها 4 آب وحين رفع صوتنا على خلفية طلبنا من وزير العدل بأخذ قرار إداري حيال الانشقاق العمودي الذي حصل في العدلية، رفع الوزير صوته وفجأة هجم علينا حراسه وضربونا”.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فإن عددًا من النواب توجهوا إلى مكتب وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال هنري الخوري للقائه، تزامناً مع وقفة أهالي الضحايا، ، فيما دعت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه اللبنانيين إلى مشاركتها في الاعتصام “دعماً لمسار التحقيق” الذي استأنفه بيطار

احتجاجات بمحيط قصر العدل

وشهد محيط قصر العدل إشكالاً بين عدد من المحتجين وعناصر محاولة الشغب، بعد أن نجح المعتصمون في خلع إحدى بوابات القصر العدلي، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإنه يتم رش المتظاهرين بمادة رذاذ الفلفل، وهي لها مفعول مشابه للقنابل المسيلة للدموع.

 

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