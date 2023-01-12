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أصيب راكبان بحروق طفيفة

لحظة اشتعال حريق بسبب شاحن محمول على متن طائرة ركاب

2023-01-12 الساعة 2:21
لحظة اشتعال حريق بسبب شاحن محمول على متن طائرة ركاب
المواطن - فريق التحرير

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وثق فيديو متداول لحظة اشتعال حريق، إثر انفجار شاحن محمول، داخل طائرة كانت تستعد للإقلاع من مطار تايوان الدولي، ومتجهة إلى سنغافورة.

حالة ذعر

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، انتابت حالة من الذعر، بين الركاب، فور انفجار شاحن المحمول، كما أصيب راكبان على متن الرحلة بحروق طفيفة، فيما تم إجلاء جميع الأشخاص البالغ عددهم 189 شخصًا بسلام.

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انتشار الدخان

وأظهرت اللقطات، امتلاء الطائرة من الداخل بالدخان ، مما أجبر جميع الركاب وأفراد الطاقم على إخلاء الطائرة.

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