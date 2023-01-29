وأضاف البيان: “لحسن الحظ لم يتسبب هذا الهجوم الفاشل في خسائر في الأرواح، وألحق أضرارا طفيفة بسقف المصنع”.

دوي انفجار

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أشارت عبر موقعها الإلكتروني، إلى سماع دوي انفجار قوي بمصنع عسكري في أصفهان

وقالت الهيئة: “وقع الانفجار في واحد من مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع، ووفقا لإعلان النائب السياسي والأمني لرئيس محافظة أصفهان فإنه لم تقع أي إصابات”.

فتح تحقيق

وقال المسؤول الأمني محمد رضا جينسار في وقت لاحق للتلفزيون الرسمي: “يجري تفقد الأضرار والتحقيق في الأسباب والعناصر التي تسببت في هذا الانفجار، وسيتم الإعلان عنها لاحقًا”.

ووقع عدد من الانفجارات والحرائق حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية إيرانية في السنوات القليلة الماضية.