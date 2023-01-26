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كانوا يحتمون في المناطق السكنية ومزارع الأهالي

لحظة اعتقال عشرات الدواعش شمال شرق سوريا

2023-01-26 الساعة 7:12
لحظة اعتقال عشرات الدواعش شمال شرق سوريا
المواطن - فريق التحرير

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ألقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي شمال شرق سوريا، اليوم الخميس، القبض على عشرات الدواعش بينهم متزعم “ولاية الرقة”، كانوا يحتمون في المناطق السكنية ومزارع الأهالي.

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اعتقال والي الرقة

وبحسب وكالة “أنباء هاوار” ألقت القوات المشتركة لعملية “الانتقام لشهداء الرقة” بدعم جوي من التحالف الدولي خلال الساعات الأولى لانطلاق العملية، القبض على 68 مرتزقًا من “داعش” بينهم والي “ولاية الرقة” والذي تم تكليفه من قبل زعامة التنظيم الإرهابي بتوجيه خلايا وهيكلية التنظيم وتسيير أمور ما تسمى “كتيبة خالد بن الوليد” التابعة لـ”داعش” والمسؤولة عن الهجوم على مركز قوى الأمن الداخلي في حي الدرعية بتاريخ 26 يناير الماضي.

ابتزاز السكان

وخلال عمليات التحقيق الأولى اعترف الإرهابي “عطا الله الميثان” بتخطيط وإدارة العمليات الإرهابية وابتزاز السكان للحصول على الدعم المالي لصالح “داعش”، وكذلك تسيير آليات التواصل بين الخلايا الإرهابية.

وبناءً على مطالب من وجهاء ورؤساء العشائر، واصلت القوات خلال اليوم الثاني، عمليات الملاحقة والتمشيط للأوكار الإرهابية المحتملة، حيث بدأت بعمليات التمشيط لبلدة الكرامة شرق مدينة الرقة 20 كم، وكذلك بلدة المنصورة غرب الرقة وبلدتي صرين والجرنية.

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