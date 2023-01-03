لحظة اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمصلى قبة الصخرة

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وثق مقطع فيديو لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مصلى قبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وفي وقت سابق، اقتحم صباح اليوم 168 مستوطنًا، باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا عقب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ساحة البراق.
ووصل المتطرف بن غفير في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.