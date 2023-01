لحظة انفجار بركان كيلاويا في هاواي 

وثقت لقطات تحبس الأنفاس، اللحظة التي بدأ فيها بركان كيلاويا في هاواي بالثوران وذلك بعد أقل من شهر من توقف البركان وجاره الأكبر مونا لوا عن إطلاق الحمم البركانية.

Kilauea is now erupting. Video by Janice Wei of the National Park Service. pic.twitter.com/ABRaJsShYh

— Jeremy Lee Quinn (@jeremyreporter) January 6, 2023