لحظة انفجار بركان كيلاويا في هاواي 

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وثقت لقطات تحبس الأنفاس، اللحظة التي بدأ فيها بركان كيلاويا في هاواي بالثوران وذلك بعد أقل من شهر من توقف البركان وجاره الأكبر مونا لوا عن إطلاق الحمم البركانية.
Kilauea is now erupting. Video by Janice Wei of the National Park Service. pic.twitter.com/ABRaJsShYhقد يهمّك أيضاً
— Jeremy Lee Quinn (@jeremyreporter) January 6, 2023
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه تم اكتشاف توهج في صور كاميرا الويب تشير إلى أن كيلاويا بدأ في الثوران داخل فوهة هاليماوماو في قمة البركان.
وتقع قمة كيلاويا داخل حديقة براكين هاواي الوطنية وبعيدًا عن المجتمعات السكنية، وهو يعد أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وكان آخر ثوران له لمدة 16 شهرًا بدءًا من سبتمبر 2021.
ولمدة أسبوعين تقريبًا، بدءًا من 27 نوفمبر، شهدت هاواي بركانين يقذفان حممًا جنبًا إلى جنب عندما ثار مونا لوا لأول مرة منذ 38 عامًا. وتوقف كلا البركانين عن الانفجار في وقت واحد تقريبًا.
وفي وقت سابق من الخميس، رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية مستوى التأهب لبركان كيلاويا بسبب علامات على أن الصهارة تتحرك تحت سطح القمة، في إشارة إلى احتمال ثوران البركان، بحسب موقع سكاي نيوز عربية.