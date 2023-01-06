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رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مستوى التأهب

لحظة انفجار بركان كيلاويا في هاواي 

2023-01-06 الساعة 2:55
لحظة انفجار بركان كيلاويا في هاواي 
المواطن- فريق التحرير

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وثقت لقطات تحبس الأنفاس، اللحظة التي بدأ فيها بركان كيلاويا في هاواي بالثوران وذلك بعد أقل من شهر من توقف البركان وجاره الأكبر مونا لوا عن إطلاق الحمم البركانية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه تم اكتشاف توهج في صور كاميرا الويب تشير إلى أن كيلاويا بدأ في الثوران داخل فوهة هاليماوماو في قمة البركان.

أكثر البراكين نشاطًا في العالم

وتقع قمة كيلاويا داخل حديقة براكين هاواي الوطنية وبعيدًا عن المجتمعات السكنية، وهو يعد أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وكان آخر ثوران له لمدة 16 شهرًا بدءًا من سبتمبر 2021.

ولمدة أسبوعين تقريبًا، بدءًا من 27 نوفمبر، شهدت هاواي بركانين يقذفان حممًا جنبًا إلى جنب عندما ثار مونا لوا لأول مرة منذ 38 عامًا. وتوقف كلا البركانين عن الانفجار في وقت واحد تقريبًا.

لقطات مخيفة للحظة انفجار بركان بـ هاواي 

رفع مستوى التأهب

وفي وقت سابق من الخميس، رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية مستوى التأهب لبركان كيلاويا بسبب علامات على أن الصهارة تتحرك تحت سطح القمة، في إشارة إلى احتمال ثوران البركان، بحسب موقع سكاي نيوز عربية.

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