لحظة تساقط الثلوج على جبل اللوز في نيوم

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وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تساقط الثلوج بكثافة على جبل اللوز في مدينة نيوم بمنطقة تبوك، صباح اليوم الثلاثاء.
وأظهر مقطع فيديو، نشرته قناة “الإخبارية”، لقطات لتساقط الثلوج على جبل اللوز، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء.
فيديو | الدقيقة الأولى من تساقط الثلوج على جبل اللوز في نيوم#الإخبارية pic.twitter.com/9isbWiLgWP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 17, 2023
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف.
ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مناطق حائل، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة ويتكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات تبوك في الصباح الباكر, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ويمتد تأثيرها إلى جنوب المملكة.