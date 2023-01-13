لحظة تعرض رئيس الائتلاف السوري المعارض للطرد والضرب

تعرض رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض سالم المسلط للطرد والضرب من محتجين خلال مظاهرات معارضة للتطبيع بين أنقرة ودمشق، في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا.

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ونشرت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر فيه المسلط أثناء طرده بعدما حاول المشاركة في المظاهرة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، والمحاذية للحدود السورية التركية.

وفي وقت لاحق، بثت صفحة الائتلاف عبر فيسبوك تصريحًا مصورًا للمسلط تحدث فيه عما جرى، وقال: إنه تجول في المدينة، وحرص على أن يحضر المظاهرة “بشكل طبيعي، وليس رسميًّا، ودون مرافقة”.

وحول تعرضه للطرد من مجموعة من المتظاهرين أضاف: “للأسف يتغلغل بين الشباب من له أجندة خاصة، ومن له مواقف ضد الثورة، ويأتيها بأقنعة تخفي أجندتهم المشبوهة، ولا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة ليحرفوا الأمور عن مسارها”.