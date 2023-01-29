لحظة تعرض طائرة لصاعقة أثناء هبوطها بمطار أنطاليا

ضربت صاعقة طائرة من طراز Anadolujet أثناء هبوطها في مطار أنطاليا دون وقوع إصابات، وفقًا لوسائل إعلام تركية.

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ونشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض الطائرة لصاعقة أثناء عاصفة مطرية فوق أجواء مدينة انطاليا.

وتشهد مدينة أنطاليا طقسًا سيئًا منذ مساء الجمعة، وأصدرت المقاطعة تنبيهًا بإشارة برتقالية بسبب العواصف الرعدية والعواصف في البحر والرياح بقوة الأعاصير.

وفي مقاطعة كيمير، وصلت سرعة الرياح إلى 153 كم/ساعة، وفي منطقة كونيالتي في أنطاليا – 100 كم / ساعة. وتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر في بعض الأحيان 5 أمتار.