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دون وقوع إصابات بين الركاب

لحظة تعرض طائرة لصاعقة أثناء هبوطها بمطار أنطاليا

2023-01-29 الساعة 8:24
لحظة تعرض طائرة لصاعقة أثناء هبوطها بمطار أنطاليا
المواطن - فريق التحرير

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ضربت صاعقة طائرة من طراز Anadolujet أثناء هبوطها في مطار أنطاليا دون وقوع إصابات، وفقًا لوسائل إعلام تركية.

التفاصيل

ونشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض الطائرة لصاعقة أثناء عاصفة مطرية فوق أجواء مدينة انطاليا.

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وتشهد مدينة أنطاليا طقسًا سيئًا منذ مساء الجمعة، وأصدرت المقاطعة تنبيهًا بإشارة برتقالية بسبب العواصف الرعدية والعواصف في البحر والرياح بقوة الأعاصير.

وفي مقاطعة كيمير، وصلت سرعة الرياح إلى 153 كم/ساعة، وفي منطقة كونيالتي في أنطاليا – 100 كم / ساعة. وتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر في بعض الأحيان 5 أمتار.

 

 

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