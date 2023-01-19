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الفنان السعودي العراقي يقبل أرض بلاده

لحظة سجود ماجد المهندس فور وصوله مطار البصرة

2023-01-19 الساعة 7:22
لحظة سجود ماجد المهندس فور وصوله مطار البصرة
المواطن - فريق التحرير

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وصل الفنان ماجد المهندس والفنانة أحلام إلى مطار البصرة الدولي لإحياء حفل نهائي خليجي 25 المقرر بين منتخبي العراق وعُمان.

لحظة السجود

وأظهر مقطع فيديو الفنان ماجد المهندس، الحاصل على الجنسية السعودية والعراقية، لحظة نزوله من الطائرة في مطار البصرة، يسجد ويقبل أرض العراق.

وكان في استقبالهما عضو اللجنة المنظمة للبطولة علي الأسدي. وفقًا لوسائل إعلام عراقية، وكان شهد محيط ملعب البصرة الدولي في وقت سابق اليوم مقتل شخص وإصابة العشرات في حادث تدافع.

تفاصيل الحادث

وفي سياق متصل، أفاد مصدر طبي في البصرة بارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 80 شخصًا.

ووقع الحادث عندما تجمع مشجعون لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج، وهي أول بطولة دولية لكرة القدم تقام في البلاد منذ أربعة عقود.

المباراة في موعدها

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة، التي تشارك فيها ثمانية منتخبات، مساء الخميس بين العراق وسلطنة عمان.

وشهدت البطولة عدة حوادث من بينها فوضى داخل مدرجات لم يتمكن بسببها مسؤول كويتي من حضور المباراة الافتتاحية مطلع الشهر الجاري.

وانطلقت البطولة في 6 يناير /كانون ثان، بمشاركة منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي الست: البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات،  بالإضافة إلى اليمن والعراق.

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