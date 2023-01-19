لحظة سجود ماجد المهندس فور وصوله مطار البصرة

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وصل الفنان ماجد المهندس والفنانة أحلام إلى مطار البصرة الدولي لإحياء حفل نهائي خليجي 25 المقرر بين منتخبي العراق وعُمان.
تحبّ عملك بتحب وطنك ترتقي بمهنتك بتحب وطنك بتكون خير مثال للمجتمع الكبير يعني بتحب وطنك وبتحب بلاد لأنك سكنت فيها يعني بتحب سكنك الأوّل وطنك ماحدا بيبعد عن وطنه وبينساه بالعكس الشوق بيزيد والمحبّه بتزيد حتّى لو من بعيد ..وماجد خير من يمثّل كلّ وطن @majidalmohandis https://t.co/zXnvmQDoOXقد يهمّك أيضاً
— Assala (@AssalaOfficial) January 19, 2023
وأظهر مقطع فيديو الفنان ماجد المهندس، الحاصل على الجنسية السعودية والعراقية، لحظة نزوله من الطائرة في مطار البصرة، يسجد ويقبل أرض العراق.
وكان في استقبالهما عضو اللجنة المنظمة للبطولة علي الأسدي. وفقًا لوسائل إعلام عراقية، وكان شهد محيط ملعب البصرة الدولي في وقت سابق اليوم مقتل شخص وإصابة العشرات في حادث تدافع.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر طبي في البصرة بارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 80 شخصًا.
ووقع الحادث عندما تجمع مشجعون لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج، وهي أول بطولة دولية لكرة القدم تقام في البلاد منذ أربعة عقود.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة، التي تشارك فيها ثمانية منتخبات، مساء الخميس بين العراق وسلطنة عمان.
وشهدت البطولة عدة حوادث من بينها فوضى داخل مدرجات لم يتمكن بسببها مسؤول كويتي من حضور المباراة الافتتاحية مطلع الشهر الجاري.
وانطلقت البطولة في 6 يناير /كانون ثان، بمشاركة منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي الست: البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى اليمن والعراق.