لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

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رصدت الكاميرات عملية سرقة متجر أمريكي في وضح النهار في ولاية كاليفورنيا، استمرارًا لمسلسل العنف الذي تشهده البلاد خلال الأسبوع الجاري، بعد انتشار حوادث إطلاق النار.
Woodland, California pic.twitter.com/ax4MJUGFnhقد يهمّك أيضاً
— Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld_) January 25, 2023
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب وشابة يقومان بعملية سرقة داخل سوبرماركت في أمريكا.
ويحمل كل منهما كيسًا كبيرًا يملآنه بالأغراض ويخرجان مسرعين من المكان دون المرور على الصندوق لدفع ثمن ما أخذاه ويركبان سيارة ثم يلوذان بالفرار.
ومن المقطع المصور يتبين أن شخصًا اكتشف أمرهما وراح يصورهما غير آبهين له ولحق بهما للخارج.