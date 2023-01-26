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شخص اكتشف أمر اللصين وصورهما

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

2023-01-26 الساعة 9:26
لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
المواطن - فريق التحرير

رصدت الكاميرات عملية سرقة متجر أمريكي في وضح النهار في ولاية كاليفورنيا، استمرارًا لمسلسل العنف الذي تشهده البلاد خلال الأسبوع الجاري، بعد انتشار حوادث إطلاق النار.

تفاصيل السرقة

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب وشابة يقومان بعملية سرقة داخل سوبرماركت في أمريكا.

ويحمل كل منهما كيسًا كبيرًا يملآنه بالأغراض ويخرجان مسرعين من المكان دون المرور على الصندوق لدفع ثمن ما أخذاه ويركبان سيارة ثم يلوذان بالفرار.

لحظة التصوير

ومن المقطع المصور يتبين أن شخصًا اكتشف أمرهما وراح يصورهما غير آبهين له ولحق بهما للخارج.

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