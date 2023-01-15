لحظة سقوط طائرة نيبال المنكوبة

أظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام، الأحد، لحظة سقوط الطائرة النيبالية، حيث يبدو أن الفيديو قد تم التقاطه أثناء تمايل الطائرة في الهواء قبل أن تهوى إلى الأرض وتتحطم، متسببة في مقتل العشرات من الركاب.

مقاطع مصورة

وأظهرت الصور والمقاطع المصورة المنشورة عبر تويتر، تصاعد أعمدة الدخان من موقع التحطم، بينما تجمع عناصر الإنقاذ والجيش وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

وقُتل 29 شخصاً على الأقل من أصل 72 كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في نيبال، مع وجود عدد من الناجين، حسبما أفاد مسؤول.

انتشال الجثث

وقال غوروداتا داكال، مساعد كبير المسؤولين في مقاطعة كاسكي، حيث تحطمت الطائرة في وسط نيبال، لوكالة فرانس برس: انتشلنا 29 جثة حتى الآن وأرسلنا بعض الناجين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة.

وقالت هيئة الطيران المدني النيبالية، في بيان، إن الطائرة ذات المحركين من طراز “إيه تي آر 72” التي تديرها شركة يتي الجوية النيبالية، كانت تقل 68 راكبا، من بينهم 15 أجنبيًا، وطاقما مكونا من 4 أفراد.

وكان من بين الأجانب خمسة هنود وأربعة روس واثنان من كوريا الجنوبية وواحد من كل من أيرلندا وأستراليا والأرجنتين وفرنسا.