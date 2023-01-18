لحظة مقتل وزير الداخلية الأوكراني بتحطم مروحية

قُتل 18 شخصاً بينهم وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكيج، وطفلان، جراء تحطم مروحية قرب روضة أطفال، صباح الأربعاء، في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

بيان الشرطة

وقالت الشرطة في بيان: لدينا معلومات عن 18 قتيلاً بينهم طفلان. وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

وأكدت شرطة كييف سقوط 22 مصابًا، بينهم 10 أطفال تم نقلهم إلى المستشفيات.

عطل فني

وفتحت شرطة كييف تحقيقًا في الحادث، فيما أفاد مصدر لقناة العربية عن ترجيحات بأن مروحية وزير الداخلية سقطت في كييف بسبب عطل فني.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، الأربعاء، عن سقوط عدد من الضحايا لم تحددهم جراء تحطم مروحية قرب مدرسة في منطقة كييف.

تفاصيل الحادث

وكتب حاكم المنطقة أوليكسي كوليبا عبر تليجرام: في مدينة بروفاري الضاحية الشرقية لكييف، تحطمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني.. وهناك ضحايا.

وأضاف: تعمل سيارات الإسعاف والشرطة وعناصر الإطفاء في موقع الحادث.