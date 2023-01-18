لحظة مقتل وزير الداخلية الأوكراني بتحطم مروحية

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قُتل 18 شخصاً بينهم وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكيج، وطفلان، جراء تحطم مروحية قرب روضة أطفال، صباح الأربعاء، في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.
As a result of a helicopter crash in Brovary Minister and Deputy Minister of Internal Affairs of Ukraine died. Emergency Service helicopter crashed at local kindergarten. 16 dead, two of them children. Terrible tragedy. pic.twitter.com/KiKR5ItDoI
— Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 18, 2023
وقالت الشرطة في بيان: لدينا معلومات عن 18 قتيلاً بينهم طفلان. وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.
وأكدت شرطة كييف سقوط 22 مصابًا، بينهم 10 أطفال تم نقلهم إلى المستشفيات.
وفتحت شرطة كييف تحقيقًا في الحادث، فيما أفاد مصدر لقناة العربية عن ترجيحات بأن مروحية وزير الداخلية سقطت في كييف بسبب عطل فني.
وأعلنت السلطات الأوكرانية، الأربعاء، عن سقوط عدد من الضحايا لم تحددهم جراء تحطم مروحية قرب مدرسة في منطقة كييف.
وكتب حاكم المنطقة أوليكسي كوليبا عبر تليجرام: في مدينة بروفاري الضاحية الشرقية لكييف، تحطمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني.. وهناك ضحايا.
وأضاف: تعمل سيارات الإسعاف والشرطة وعناصر الإطفاء في موقع الحادث.