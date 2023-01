لحظة مقتل وزير الداخلية الأوكراني بتحطم مروحية

قُتل 18 شخصاً بينهم وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكيج، وطفلان، جراء تحطم مروحية قرب روضة أطفال، صباح الأربعاء، في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

As a result of a helicopter crash in Brovary Minister and Deputy Minister of Internal Affairs of Ukraine died. Emergency Service helicopter crashed at local kindergarten. 16 dead, two of them children. Terrible tragedy. pic.twitter.com/KiKR5ItDoI

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 18, 2023