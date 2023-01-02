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كان في استقباله بعض من جماهير

لحظة وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض

2023-01-02 الساعة 11:38
لحظة وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت لقطات مصورة لحظة وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر للرياض.

 

التفاصيل

وبحسب الفيديو الذي نشرته الرياضية، كان في استقبال كرستيانو رونالدو بعض من جماهير العالمي والتي حرصت على التواجد للاحتفال بالصفقة التاريخية لناديهم.

ومن المقرر أن يقيم نادي النصر حفل كبير لرونالدو غدًا في ملعب مرسول بارك بحضور جماهيري كامل العدد بعد نفاذ جميع تذاكر الحفل.

وفي وقت سابق، وجه قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو رسالة إلى جماهير النصر قبل بدء مشواره مع الفريق رسميًّا.

وفي أول رسالة له إلى الجماهير النصراوية، نشر كريستيانو رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وقال: “أراكم قريبًا”، حيث تُشير التقارير إلى وصوله الرياض، مساء اليوم الاثنين.

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