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لتقديمه لوسائل الإعلام وجماهير النصر

لحظة وصول كريستيانو رونالدو لـ ملعب مرسول بارك

2023-01-03 الساعة 7:34
لحظة وصول كريستيانو رونالدو لـ ملعب مرسول بارك
المواطن - محمد سمعه

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وصل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب مرسول بارك في الرياض قبل قليل، وذلك استعدادًا لتقديمه إلى جماهير نادي النصر ووسائل الإعلام السعودية، في حفل كبير.

ونشر الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو من وصول رونالدو إلى ملعب مرسول بارك، بحضور مسلي آل معمر رئيس النصر.

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وكشفت تقارير إعلامية عن هوية اللاعب الذي سيُقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لجماهير النصر ولزملائه في الفريق الكروي الأول اليوم في ملعب مرسول بارك.

تاليسكا يُقدم كريستيانو رونالدو

وقال الناقد الرياضي علي العنزي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” في وقت سابق اليوم، إن اللاعب الذي سيُقدم رونالدو في الحفل، هو البرازيلي تاليسكا.

وكان النجم البرتغالي وصل إلى الرياض مساء أمس الاثنين، وذلك تمهيدًا لخضوعه للفحص الطبي ثم تقديمه كلاعب في صفوف أصفر الرياض اليوم في ملعب مرسول بارك، حيث انطلق الحفل في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وسيتم تقديم اللاعب البرتغالي بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والإعلامية البارزة ونجوم النصر السابقين، ثم بعدها ينطلق مران الفريق الكروي الأول.

ويبلغ سعر تذكرة الحفل 15 ريالًا، وسيكون ريع عوائد التذاكر لصالح منصة إحسان.

يذكر أن رونالدو كان شارك في كأس العالم 2022 بقطر مع المنتخب البرتغالي حيث ودعت البرتغال البطولة من دور الثمانية.

 

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