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لحظة وقوع هجوم غير مسبوق على سفارة أذربيجان في إيران

2023-01-27 الساعة 12:16
لحظة وقوع هجوم غير مسبوق على سفارة أذربيجان في إيران
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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قالت وزارة الخارجية في أذربيجان إن عددًا من أفراد الأمن قتلوا وأصيبوا بعد أن تعرضت سفارتها في العاصمة الإيرانية لهجوم غير مسبوق.

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ضحايا الهجوم

وتابعت أن رئيس الحرس في المجمع الدبلوماسي الأذربيجاني في طهران توفي، كما أصيب اثنان آخران من أفراد طاقم الأمن بالسفارة عند استهدافها صباح اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن رجلًا مسلحًا ببندقية كلاشنيكوف استهدف السفارة الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت باكو، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

لحظة وقوع هجوم غير مسبوق على سفارة أذربيجان في إيران (3)

توترات بين أذربيجان وإيران 

ويأتي أول هجوم مسلح على الإطلاق على البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية في إيران، وسط توترات متزايدة بين الجارتين حول عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك علاقات أذربيجان مع إسرائيل وصراعها مع أرمينيا حول منطقة ناغورني كاراباخ الانفصالية.

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