لص المنازل والمرافق العامة في قبضة شرطة الجوف

قبضت شرطة منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، على مواطن لسطوه على منازل ومرافق عامة وسرقة ما تحويه من أجهزة إلكترونية والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

استرداد المسروقات

وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم استرداد المسروقات وجرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.