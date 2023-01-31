لص المنازل والمرافق العامة في قبضة شرطة الجوف تقلبات جوية تستمر لنهاية الأسبوع والمدني يدعو لتوخي الحذر 3 خطوات للإفصاح عن مكافأة الطالب بـ حساب المواطن تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ 3 مناطق السديس يناقش خطة شؤون الحرمين لشهر رمضان المبارك مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 5 مئوية وزارة الاتصالات تعلن بدء التسجيل في معسكر الأمن السيبراني الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 8.7% في 2022 الجاسر: إصدار تأشيرة المرور للزيارة تدعم رؤية 2030 عرض مسرحي يكشف هوية الملحن صادق الشاعر
قبضت شرطة منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، على مواطن لسطوه على منازل ومرافق عامة وسرقة ما تحويه من أجهزة إلكترونية والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.
وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم استرداد المسروقات وجرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.