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لعبة الحبار بكل مراحلها الحماسية في إيماجينيشن بارك

2023-01-11 الساعة 10:48
لعبة الحبار بكل مراحلها الحماسية في إيماجينيشن بارك
المواطن - فريق التحرير

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أعلن حساب موسم الرياض 2022، عن عرضه تجربة مسلسل لعبة الحبار على أرض الواقع خلال منطقة إيماجينيشن بارك إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2022.

مسلسل الحبار

وقال حساب موسم الرياض في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: تجربة “Squid Game” جايتكم على أرض الواقع بكلّ مراحلها الحماسية في إيماجينيشن بارك، احجز تذكرتك، وعيش قصة مسلسلك.

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موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 بمناطق ترفيهية بعضها مستدامة ومستمرة بعد انتهاء فعاليات الموسم، مثل منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وفيا رياض التي تعد أفخم مناطقه، كما يتيح الموسم لزواره الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.

15 منطقة ترفيهية

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

 

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