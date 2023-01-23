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بعد أن علقوا مقلوبين في لعبة لمدة 10 دقائق

لعبة ترعب سائحين في الصين بسبب عطل ميكانيكي

2023-01-23 الساعة 12:06
لعبة ترعب سائحين في الصين بسبب عطل ميكانيكي
المواطن - فريق التحرير

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تعرض مجموعة من الزوار بمنتزه ملاهٍ في مدينة فويانغ بمقاطعة آنهوي بالصين، لحالة من الرعب، حيث علقوا مقلوبين في لعبة لمدة 10 دقائق، وتحولت صرخة الإثارة والبهجة إلى خوف بعد عطل ميكانيكي في اللعبة، وتوقفت بينما كانوا في أعلى نقطة باللعبة.

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التفاصيل

وبحسب الفيديو المتداول، حاول العمال والموظفون الموجودون في مدينة الملاهي الصينية إصلاح اللعبة العملاقة، ولم ينجحوا، ولم يتمكنوا من إعادة تشغيل لوحة التحكم، وبعد محاولات عدة، قرر المسؤولون إصلاحها يدويًّا.

وكشف مسؤولون في المنتزه: أن الأرجوحة عانت من المشكلة لأنها تجاوزت حد الوزن بعدد الأشخاص الموجودين عليها.

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