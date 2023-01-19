لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور التلاميذ لمدرستهم

تمكن ناشط بالمجتمع المدني التونسي من تشييد جسر حديدي يخدم تلاميذ مدرسة تونسية نائية، توجد بمنطقة معزولة من محافظة جندوبة شمال غربي تونس.

التفاصيل

ويمتد الجسر الحديدي، الذي شيده الناشط كريم بن عرفة تطوعًا بمساعدة من المجتمع المدني في المنطقة، لنحو 6 أمتار، ويهدف إلى تسهيل مرور التلاميذ إلى مدرستهم، بعدما كانوا ينقطعون عن الذهاب لها كلما هطلت الأمطار وفاض الوادي.

وأخرج الجسر أولياء أمور التلاميذ من الضيق والمعاناة، حيث يساهم في التخفيف من معاناة الأطفال عند التنقل عبر مسالك وعرة للوصول إلى مدرستهم بمنطقتهم المعزولة والمهمشة.

واتخذ ابن عرفة، الذي يعمل في مجال الديكور وصاحب شركة للأشغال العامة، قراره قبل نحو عامين، متعاونًا في البداية مع جمعيات خيرية ساعدته في توفير المعدات والمواد الأولية، لكنه واصل عمله بمفرده لاحقًا.

وينهي هذا الجسر عزلة أكثر من 40 عائلة متفرقة على سفوح المنطقة الجبلية ليسهل عليهم عبور الوادي، بعيدًا عن الأخطار التي كانت تهددهم، وليؤمن وصولهم سالمين إلى الطريق الرئيسي.

أعمال خيرية

ابن عرفة، ابن محافظة سليانة شمال غربي البلاد، ذاع صيته في الأعمال الخيرية، حيث يتطوع لإدخال تحسينات على المدارس وفي إنجاز جسور صغيرة لفائدة التلاميذ في مناطق مختلفة من البلاد.

وانطلق ابن عرفة، صاحب مبادرات بناء الجسور على الوديان، في تشييد جسر الأمل، مستغلًّا الحديد القديم الذي وظفه في عمل إنساني خيري.

وعلَّق كريم بن عرفة، على تشييد الجسر قائلًا: “الحمد لله كللت المهمة بنجاح.. استطعت إسعاد الأطفال والأهالي.. وسعادتهم لا تقدر بثمن”، معبَّرا عن سعادته الشخصية باستكمال الجسر.

وأكد ابن عرفة أن الفكرة راودته عندما رأى أن جزءًا من سكان هذه القرية يعاني من مشاكل التنقل كلما فاض الوادي.

ونالت مبادرة كريم بن عرفة، استحسان التونسيين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالجهود المبذولة وبأهمية هذا العمل الإنساني.