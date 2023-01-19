Icon

أفضل الأوقات للنشر على منصات التواصل الاجتماعي Icon وثيقة العمل الحر لا تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي المطور Icon ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الحزم Icon موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 18 يناير Icon الأمن الغذائي: هدف مهم لـ الإنذار المبكر والنظام في مراحله الأخيرة Icon لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور التلاميذ لمدرستهم Icon السجن 40 عامًا لأم قتلت طفلها Icon الفرق بين نظام الوساطة الجديد والمكاتب العقارية Icon تنبيه من رياح وأتربة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع Icon رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام الأهلي: عجب عجاب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
كانوا ينقطعون عن الذهاب كلما هطلت الأمطار

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور التلاميذ لمدرستهم

2023-01-19 الساعة 12:16
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور التلاميذ لمدرستهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكن ناشط بالمجتمع المدني التونسي من تشييد جسر حديدي يخدم تلاميذ مدرسة تونسية نائية، توجد بمنطقة معزولة من محافظة جندوبة شمال غربي تونس.

قد يهمّك أيضاً
Img

خبراء ينصحون بإعطاء الأظافر فترة راحة من الطلاء

Img

أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى في عز البرد

التفاصيل

ويمتد الجسر الحديدي، الذي شيده الناشط كريم بن عرفة تطوعًا بمساعدة من المجتمع المدني في المنطقة، لنحو 6 أمتار، ويهدف إلى تسهيل مرور التلاميذ إلى مدرستهم، بعدما كانوا ينقطعون عن الذهاب لها كلما هطلت الأمطار وفاض الوادي.

وأخرج الجسر أولياء أمور التلاميذ من الضيق والمعاناة، حيث يساهم في التخفيف من معاناة الأطفال عند التنقل عبر مسالك وعرة للوصول إلى مدرستهم بمنطقتهم المعزولة والمهمشة.

واتخذ ابن عرفة، الذي يعمل في مجال الديكور وصاحب شركة للأشغال العامة، قراره قبل نحو عامين، متعاونًا في البداية مع جمعيات خيرية ساعدته في توفير المعدات والمواد الأولية، لكنه واصل عمله بمفرده لاحقًا.

وينهي هذا الجسر عزلة أكثر من 40 عائلة متفرقة على سفوح المنطقة الجبلية ليسهل عليهم عبور الوادي، بعيدًا عن الأخطار التي كانت تهددهم، وليؤمن وصولهم سالمين إلى الطريق الرئيسي.

أعمال خيرية

ابن عرفة، ابن محافظة سليانة شمال غربي البلاد، ذاع صيته في الأعمال الخيرية، حيث يتطوع لإدخال تحسينات على المدارس وفي إنجاز جسور صغيرة لفائدة التلاميذ في مناطق مختلفة من البلاد.

وانطلق ابن عرفة، صاحب مبادرات بناء الجسور على الوديان، في تشييد جسر الأمل، مستغلًّا الحديد القديم الذي وظفه في عمل إنساني خيري.

وعلَّق كريم بن عرفة، على تشييد الجسر قائلًا: “الحمد لله كللت المهمة بنجاح.. استطعت إسعاد الأطفال والأهالي.. وسعادتهم لا تقدر بثمن”، معبَّرا عن سعادته الشخصية باستكمال الجسر.

وأكد ابن عرفة أن الفكرة راودته عندما رأى أن جزءًا من سكان هذه القرية يعاني من مشاكل التنقل كلما فاض الوادي.

ونالت مبادرة كريم بن عرفة، استحسان التونسيين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالجهود المبذولة وبأهمية هذا العمل الإنساني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...
الرياضة

خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...

الرياضة
حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...
السعودية اليوم

حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...

السعودية اليوم
جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...
تقارير

جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...

تقارير
“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...
السعودية اليوم

“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...

السعودية اليوم
السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...
السعودية اليوم

السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا
الرياضة

برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا

الرياضة
تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...
السعودية اليوم

تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...

السعودية اليوم