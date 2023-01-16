Icon

لقاء الباطن والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي Icon المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في الصومال Icon أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مشاريع القطاع الخاص المتعثرة Icon لحظة اعتقال زعيم المافيا في إيطاليا بعد فرار 30 عامًا Icon حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 62 Icon ياسر العظمة يستذكر أسرة مرايا في عشرة العمر Icon سهم بحر العرب عند أعلى مستوى في شهر Icon كريمة مختار أشهر ممثلة مصرية أدت دور الأم Icon آخر ما طلبه الكابتن قبل تحطم طائرة نيبال  Icon مهرجان البحر الأحمر يدعم فيلم جوني ديب القادم Jeanne Du Barry Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ13

لقاء الباطن والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي

2023-01-16 الساعة 4:38
لقاء الباطن والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُعد مباراة الباطن والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة لدى NOMAC في 4 مدن

Img

3 مزايا قادمة في تطبيق تويتر.. أهمها التغريدات المطولة

 

مواجهة الباطن والاتحاد الأكثر دقائق لعب

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الباطن والاتحاد في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 59:35 دقيقة فعلية.

ولعب الباطن والاتحاد على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وتقدم الفريق السماوي بهدف، قبل أن ينتفض العميد وينجح في تسجيل ثنائية، ليخطف الثلاث نقاط.

الباطن والاتحاد
جانب من مباراة الاتحاد والباطن – المصدر @ittihad

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الـ13، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 30 نقطة، الهلال ثانيًا بـ30 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، ثم الشباب برصيد 27 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع ضمك والطائي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الفيحاء بـ15 نقطة.

ويحتل الوحدة المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، ثم الخليج برصيد 10 نقاط، يليه العدالة برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.

نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا

الرياضة
درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة
صحة وطب‎

درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة

صحة وطب‎
ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة

الرياضة
رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة
تكنولوجيا

رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة

تكنولوجيا
كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة
حصاد اليوم

كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة

حصاد اليوم
التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...
الرياضة

التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%
السوق

الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%

السوق
رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...
الرياضة

رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...

الرياضة