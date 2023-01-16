لقاء الباطن والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في الصومال أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مشاريع القطاع الخاص المتعثرة لحظة اعتقال زعيم المافيا في إيطاليا بعد فرار 30 عامًا حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 62 ياسر العظمة يستذكر أسرة مرايا في عشرة العمر سهم بحر العرب عند أعلى مستوى في شهر كريمة مختار أشهر ممثلة مصرية أدت دور الأم آخر ما طلبه الكابتن قبل تحطم طائرة نيبال مهرجان البحر الأحمر يدعم فيلم جوني ديب القادم Jeanne Du Barry
تُعد مباراة الباطن والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.
ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الباطن والاتحاد في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 59:35 دقيقة فعلية.
ولعب الباطن والاتحاد على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وتقدم الفريق السماوي بهدف، قبل أن ينتفض العميد وينجح في تسجيل ثنائية، ليخطف الثلاث نقاط.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الـ13، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 30 نقطة، الهلال ثانيًا بـ30 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، ثم الشباب برصيد 27 نقطة.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع ضمك والطائي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الفيحاء بـ15 نقطة.
ويحتل الوحدة المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، ثم الخليج برصيد 10 نقاط، يليه العدالة برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.