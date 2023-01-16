لقاء الباطن والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي

تُعد مباراة الباطن والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

مواجهة الباطن والاتحاد الأكثر دقائق لعب

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الباطن والاتحاد في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 59:35 دقيقة فعلية.

ولعب الباطن والاتحاد على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وتقدم الفريق السماوي بهدف، قبل أن ينتفض العميد وينجح في تسجيل ثنائية، ليخطف الثلاث نقاط.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الـ13، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 30 نقطة، الهلال ثانيًا بـ30 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، ثم الشباب برصيد 27 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع ضمك والطائي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الفيحاء بـ15 نقطة.

ويحتل الوحدة المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، ثم الخليج برصيد 10 نقاط، يليه العدالة برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.