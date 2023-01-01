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ضمن منافسات الجولة الـ11

لقاء الهلال وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي

2023-01-01 الساعة 3:23
لقاء الهلال وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي
المواطن - فريق التحرير

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تُعد مباراة الهلال وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

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مباراة الهلال وضمك الأكثر دقائق لعب

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الهلال وضمك في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 59:21 دقيقة فعلية.

الهلال وضمك
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

ولعب الهلال وضمك بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الهلال ضد ضمك
جانب من مباراة الهلال وضمك – المصدر @Alhilal_FC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ11، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الاتحاد بـ24 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس برصيد 22 نقطة، ثم ضمك برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الطائي، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الفتح برصيد 15 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 13 نقطة، والرائد بـ12 نقطة.

ويتواجد الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، ثم الوحدة بـ9 نقاط، يليه العدالة برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة عن الخليج، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

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