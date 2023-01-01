لقاء الهلال وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي

تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم
تُعد مباراة الهلال وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.
ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الهلال وضمك في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 59:21 دقيقة فعلية.
ولعب الهلال وضمك بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ11، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الاتحاد بـ24 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس برصيد 22 نقطة، ثم ضمك برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الطائي، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الفتح برصيد 15 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 13 نقطة، والرائد بـ12 نقطة.
ويتواجد الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، ثم الوحدة بـ9 نقاط، يليه العدالة برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة عن الخليج، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.