لقطات أولية لإصابة مستوطنين في حادث دهس بالضفة الغربية

كشفت منظمة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، أن مستوطنين اثنين أصيبا في عملية دهس عند حاجز زعترة العسكري وسط الضفة الغربية.

وأردفت المنظمة أن منفذ العملية انسحب من مكان الحادثة.

وأظهرت لقطات مركبة إسعاف تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتجه من معسكر حوارة باتجاه حاجز زعترة، بعد وقوع الحادث بالمكان.

وأغلقت قوات الاحتلال، حاجزي زعترة وحوارة في كل الاتجاهات.