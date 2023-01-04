لقطات توثق تصدعات بأحجام كبيرة على واجهة فيلا

تداول مواطنون مقطع فيديو يوثق تصدعات وشقوقًا بأحجام كبيرة على واجهة فيلا.

عيوب وتشققات

ويبدو أن التصدعات حدثت نتيجة استخدام مواد سيئة في البناء أو الغش في المواد اللازمة التي يعتمد عليها المقاول.

وحاول موثق الفيديو إظهار العيوب والتشققات، حيث بدت واضحة بشكل ملحوظ أمام الكاميرا، مشيرًا إلى أن صاحب الفيلا قام بإخلائها.

فلل الكرتون

وانتشرت في المملكة مؤخرًا ظاهرة الغش في المباني، حيث علق المتخصص في التصميم المعماري تركي الحصيني في تصريحات سابقة: إن المباني التجارية صعب الغش في بنائها؛ لأن عليها رقابة، وأكثر الغش في “الفلل”؛ لأنها تُبنى بلا رقابة، وهناك أكثر من 40 بندًا يمكن الغش فيها لتوفير تكاليف البناء، مضيفًا أنه يوميًّا يرى كوارث منها!

وتابع الحصيني: أن الشركات المضمونة التي تقدم بناءً جيدًا ومخدومًا هندسية نسبة ضئيلة فقط في السوق، والمشكلة أكبر عند من يشتري بالتقسيط على البنوك.

واستطرد: أنه لا يوجد شيء اسمه كشف على مبنى جاهز، ولا أحد يستطيع معرفة جودة التأسيس بعد البناء.

وفلل الكرتون هو مصطلح أطلقه عقاريون دلالةً على الفلل المقامة بدون أسس صحيحة معماريًّا وتهدد سلامة قاطنيها.