لقطات جديدة للأعمال المستمرة في المنتجع الصحراوي بمشروع البحر الأحمر

نشر حساب OXLES، المهتم بمشاريع رؤية المملكة 2030، أحدث الأعمال في المنتجع الصحراوي بمشروع البحر الأحمر.

وأظهرت اللقطات العمال وهم يقومون بأعمال الإنشاءات في موقع العمل على قدم وساق، مستخدمين أحدث معدات البناء.

مشروع سياحي

يذكر أن مشروع البحر الأحمر هو مشروع سياحي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 34 ألف كيلو متر مربع، ويتضمن أكثر من 90 جزيرة طبيعية.