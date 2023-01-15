لقطات جديدة من داخل الطائرة المنكوبة قبل تحطمها بلحظات

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات عُثر عليها في هاتف أحد ركاب الطائرة التي سقطت في مدينة بوخارا بنيبال.
وفي الفيديو، يمكن رؤية الراكب وهو يقوم بتصوير الركاب داخل الطائرة، وكذلك المناظر الخارجية، قبل أن يحدث الانفجار بشكل مفاجئ.
وأبان الفيديو، اشتعال النيران في الطائرة، مما تسبب في وفاة 40 على الأقل، بحسب بيان سلطة الطيران المدني في نيبال.
ووثق الفيديو اللحظات الأخيرة للطائرة قبل سقوطها، وتدميرها بالكامل.
من المعروف أن شركة الخطوط الجوية ييتي قالت: إن الطائرة المنكوبة كانت تقل 72 شخصًا من بينهم رضيعان و4 من أفراد الطاقم و10 أجانب.