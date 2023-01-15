Icon

رولا شامية تخرج عن صمتها وتنعى وديع جورج وسوف Icon إتاحة حجز قطار الحرمين مباشرة إلى مكة أو المدينة من الخطوط السعودية Icon سالم الدوسري: احتفالي بـ مباراة الهلال ضد العدالة رسالة لمن يقلل من قدراتي Icon فرحة غامرة للفائز بالمركز الأول في مسابقة مهرجان الإبل Icon فنانة مصرية تفجر مفاجأة بشأن زميلتها حنان ترك Icon البرتقال الأحمر يعالج أمراض القلب والأوعية الدموية Icon التأشيرة والإقامة النظامية شرطا أداء مناسك الحج Icon برشلونة يُمطر ريال مدريد بثلاثية ويُتوج بكأس السوبر الإسباني Icon تسريب جديد يعيد قضية آثار الحكيم ورامز جلال للواجهة مجددًا Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ20 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
عُثر عليها في هاتف أحد الركاب

لقطات جديدة من داخل الطائرة المنكوبة قبل تحطمها بلحظات

2023-01-15 الساعة 11:29
لقطات جديدة من داخل الطائرة المنكوبة قبل تحطمها بلحظات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات عُثر عليها في هاتف أحد ركاب الطائرة التي سقطت في مدينة بوخارا بنيبال.

التفاصيل

وفي الفيديو، يمكن رؤية الراكب وهو يقوم بتصوير الركاب داخل الطائرة، وكذلك المناظر الخارجية، قبل أن يحدث الانفجار بشكل مفاجئ.

قد يهمّك أيضاً
Img

الاتحاد يسعى لمواصلة تفوقه أمام الباطن

Img

تاريخ مواجهات الشباب والنصر

وأبان الفيديو، اشتعال النيران في الطائرة، مما تسبب في وفاة 40 على الأقل، بحسب بيان سلطة الطيران المدني في نيبال.

ووثق الفيديو اللحظات الأخيرة للطائرة قبل سقوطها، وتدميرها بالكامل.

من المعروف أن شركة الخطوط الجوية ييتي قالت: إن الطائرة المنكوبة كانت تقل 72 شخصًا من بينهم رضيعان و4 من أفراد الطاقم و10 أجانب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجمال وسره في لغة الضاد
العالم

الجمال وسره في لغة الضاد

العالم
تعادل سلبي يحسم مباراة المقاولون ضد الزمالك
الرياضة

تعادل سلبي يحسم مباراة المقاولون ضد الزمالك

الرياضة
الأخضر يقص شريط مبارياته بـ خليجي 25...
الرياضة

الأخضر يقص شريط مبارياته بـ خليجي 25...

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة...
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة...

السعودية اليوم
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق: أمطار...
السعودية اليوم

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق: أمطار...

السعودية اليوم
النصر يبيع نجمه مقابل 10 ملايين يورو
الرياضة

النصر يبيع نجمه مقابل 10 ملايين يورو

الرياضة
تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس...
السعودية اليوم

تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس...

السعودية اليوم
رغم شبح الإفلاس.. لبنان الأكثر إنفاقًا على...
السعودية اليوم

رغم شبح الإفلاس.. لبنان الأكثر إنفاقًا على...

السعودية اليوم