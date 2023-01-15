لقطات جوية ساحرة لـ الضباب يزين سماء الطائف

شهدت محافظة الطائف، اليوم الأحد، حالة من الضباب وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

ووثق فيديو لبرنامج “صباح السعودية” على “قناة السعودية” لقطات جوية ساحرة في أجواء خيالية للضباب يزين محافظة الطائف، ويرسم لوحة فنية خلابة في سماء مدينة الورد.

طقس اليوم

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم. ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.