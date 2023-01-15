لقطات جوية ساحرة لـ الضباب يزين سماء الطائف

استقلال الأبناء يعزز فرص تطوير مهاراتهم وخبراتهم الحياتية استخراج إبرة خياطة من معدة مريضة في بريدة المرور تذكر بآلية الدخول إلى مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم أول أيام الشبط بعد توديع المربعانية مصرف الراجحي يوزع 5 مليارات أرباحاً نقدية عن عام 2022 حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة عقد الإيجار الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات العمرة اشتراطات جديدة لمحطات الوقود وإلزامها بإحاطة السياج المحاماة مهنة شريفة يمارسها شرفاء لكنها ابتليت بالدخلاء! وظائف إدارية بهيئة تنظيم المياه والكهرباء
شهدت محافظة الطائف، اليوم الأحد، حالة من الضباب وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.
#فيديو | لقطات جوية مدهشة؛ في أجواء خيالية وساحرة، الضباب يزين محافظة الطائف، ويرسم لوحة فنية خلابة في سماء مدينة الورد. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/ySF54LbHiF
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) January 15, 2023
ووثق فيديو لبرنامج “صباح السعودية” على “قناة السعودية” لقطات جوية ساحرة في أجواء خيالية للضباب يزين محافظة الطائف، ويرسم لوحة فنية خلابة في سماء مدينة الورد.
من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم. ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.