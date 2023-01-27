لقطات صادمة لدهس أردنيين بالشارع العام

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات صادمة لحادث دهس وقع على أحد طرق حي معصوم في محافظة الزرقاء بالأردن، بعدما فقد سائق مركبة السيطرة عليها.

إصابات

وأظهر الفيديو المتداول، لحظة إصابة عدد من الأشخاص بعدما فقد سائق السيطرة على مركبته في شارع مكة المكرمة، حيث اقتحم الجزيرة التي تفصل الشارع الرئيس عن شارع الخدمات أمام أحد المطاعم بحي معصوم الحيوي، وفقًا للدستور الأردنية.

وبحسب الفيديو، اصطدمت سيارة سوداء بمؤخرة شاحنة صغيرة بيضاء، كان يقف خلفها ثلاثة أشخاص، وبسرعة تجمع عدد من المارة، ودفعوا الشاحنة للإمام لإنقاذ من حوصروا بينها وبين السيارة.