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بعد أن غرق بالنهر وفشلوا في العثور عليه

لقطات صادمة لـ تمساح يعيد جثة طفل لأهله 

2023-01-22 الساعة 7:33
لقطات صادمة لـ تمساح يعيد جثة طفل لأهله 
المواطن- فريق التحرير

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صُدم سكان قرية إندونيسية بظهور تمساح ضخم يحمل على ظهره جثة طفل، غرق سابقًا في نهر ماهاكام بمنطقة كالمنتان الشرقية في إندونيسيا، وفشلت أسرته في العثور عليه.

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وبحسب شبكة تلفزيون tvOne الإندونيسية، فقد وثق مقطع فيديو صادم، التمساح وهو يحمل على ظهره جسد الطفل محمد زياد ويجايا، 4 سنوات، إلى ضفة النهر.

واختفى التمساح على الفور في مجرى النهر بعد أن شاهد السكان وعائلة الضحية جثة الطفل، وقام فريق البحث والإنقاذ المشترك والسكان بإجلاء الجثة على الفور لنقلها إلى البر الرئيسي.

جثة الطفل سليمة

وعندما تم نقل جثة الطفل الصغير بنجاح إلى البر، لم يتم العثور على جروح فيها باستثناء عضة في الظهر اضطر التمساح لإحداثها لدى التقاط جسد الضحية من مياه النهر وحمله.

اختفاء الطفل أثناء اللعب

وكان قد تم الإبلاغ سابقًا عن أن الطفل الصغير قد غرق في نهر ماهاكام بينما كان يلعب بمفرده خلف منزله في موارا جاوا.

لقطات صادمة لـ تمساح يعيد جثة طفل لأهله 

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