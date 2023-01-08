لقطات لتهور قائد مركبة وسط السيول

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نشر الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، مقطع فيديو يظهر تهور قائد مركبة وسط السيول.
وثق الفيديو لحظة اقتحامه بالسيول أكثر من مرة، معرضًا حياته للخطر، حيث تضررت المركبة، نتيجة اصطدامها أكثر من مرة في الصخور، خلال محاولة الخروج من السيل.
من جانبه، علق الحقيل، على المقطع، بقوله: ما غرق من أول مرة راح يحاول مرة ثانية.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سحبًا ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق.