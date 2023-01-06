لقطات لأجمل صور موسم الحج

تفاعل مواطنون ومقيمون داخل المملكة مع تغريدة وزارة الحج والعمرة بشكل واسع، حيث دعت المتابعين للمشاركة بأجمل صورة في موسم الحجّ، مع بدء التقديم على الحج هذا العام.

ولم تمر لحظات، وشارك المتابعون والمصورون بلقطاتهم الجميلة التي توثق موسم الحج والحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة، عبر موقع الوزارة وتطبيق نسك، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هـ، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة ومُيسرة، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.