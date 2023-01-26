لقطات لأول أردنية تقود مقاتلة إف 16

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سجلت الملازم الطيار سبأ الذنيبات، أحد مرتبات سلاح الجو الملكي الأردني، أمس الأربعاء، اسمها كأول أردنية تقود طائرة حربية f-16 في الأردن.
وحلقت في سماء المملكة الأردنية أمس الأربعاء أول امرأة أردنية من مرتبات سلاح الجو الملكي الملازم الطيار سبأ الذنيبات منفردة بطائرة حربية مقاتلة إف 16 من قاعده الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وأفاد قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات: أن هذا الإنجاز هو تكريس لدعم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لدور المرأة الأردنية بشكل عام والمرأة العسكرية بشكل خاص، وباهتمام مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بها.
وأردف أن الملك خاطب المرأة الأردنية بكلمات داعمة لا تهبن المشاركة وتقدمن للأمام، باعتبارهن أولوية لتقدم الوطن ورفعته.
من المعروف أن الملازم الذنيبات تعد أول فتاة تقود طائرة مقاتلة على مستوى القوات المسلحة الأردنية.