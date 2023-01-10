لقطات لإنقاذ حصان ابتلعته حفرة عميقة ببريطانيا

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نجح رجال الإطفاء في مقاطعة ويست يوركشاير شمال شرق إنجلترا، مؤخرًا، في إنقاذ حصان ابتلعته حفرة عميقة أثناء سيره في أحد الحقول.
وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، سقط الحصان برنس أثناء سيره في حفرة موحلة يبلغ عمقها 4 أقدام، أثناء رعيه في أحد الحقول.
وطلب صاحب الحصان المساعدة من قسم الإطفاء في المقاطعة، والذي تعامل مع الحادث بحرفية عالية.
وإلى جانب فريق الإطفاء، استُدعي طبيب بيطري في حال تعرض الحصان لأي إصابات أثناء إخراجه من الحفرة.
واستعمل الفريق حفارة لإنشاء خندق يوصل للمكان الذي علق فيه الحصان، واستخدموا لاحقًا حبلًا لشد الحيوان عبر الممر الذي تم حفره.
وبعد إخراجه من الحفرة، خضع الحصان لفحص طبي، أثبت عدم تعرضه لأي إصابات.
وشكر مالكو برنس المشاركين في عملية الإنقاذ على سرعة تجاوبهم، وتعاملهم المميز مع الحادث.