لقطات لإنقاذ كلب بحر علق 3 أيام على سطح الجليد

ساعد رجال الطوارئ من جزيرة سخالين، على شواطئ بحر أوخوتسك الروسي، كلب بحر كان يرقد على الجليد منذ 3 أيام.

قصة مذهلة

وقصَّ موظفو الخدمة الصحفية في وزارة الطوارئ الروسية قصة مذهلة عما حدث في ذلك اليوم بالقرب من شاطئ سخالين.

ووفقًا لوسائل إعلام، عثر مواطن محلي لم يذكر اسمه بالقرب من شواطئ بحر أخوتسك، على كلب بحر يزن حوالي 80 كيلوجرامًا.

وبحسب الخبراء، جاء الحيوان البحري من شق عريض في الماء، فنام على الجليد، ثم ضرب المنطقة الصقيع الشديد؛ ما أدى إلى تجمد الممر البحري.

إغلاق طريق العودة

وتم إغلاق طريق العودة إلى الماء، وبسبب ذلك قضى كلب البحر أكثر من 3 أيام على سطح الجليد، وفقًا للتقرير الصادر عن إدارة الطوارئ المحلية.

واستدعى المواطن خدمة الطوارئ، فجاء رجال الطوارئ والنشطاء الاجتماعيون لمساعدة ساكن البحر التعيس راكبين عربة ثلجية.

وتم تحميله على زلاجة، ونقله إلى ساحل بحر أوخوتسك، حيث أعادوه إلى بيئته الطبيعية.